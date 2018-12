Οι καλύτερες φωτογραφίες του ΛεΜπρόν για τα 34α γενέθλιά του! (pics)

Ο King γιορτάζει τα 34α γενέθλιά του και το S.I. του ευχήθηκε με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο παρουσιάζοντας τέσσερις ενδεικτικές φωτογραφίες: Το πρώτο του κάρφωμα κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς, τη στιγμή που... ίπταται με τη φανέλα των Χιτ, το μπλοκ στους τελικούς με τους Ουόριορς και την ώρα της αποθέωσης με τους Λέικερς!

Χαρούμενα 34α γενέθλια στον «Βασιλιά»

- 1ος σκόρερ όλων των εποχών στα playoffs

- 1ος στις επιλογές All-NBA First Team

- Ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 31 χιλιάδες πόντους, 8 χιλιάδες ριμπάουντ και 8 χιλιάδες ασίστ

- Ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με μ.ό. 28-8-6 στα playoffs

και τόσα πολλά ακόμα...

Happy 34th birthday to the

- 1st all-time playoff points scored

- 1st all-time All-NBA First Team Selections

- Only player in NBA history with 31K points, 8K rebounds and 8K assists

- Only player in NBA history to average 28-8-6 in playoff career

and so, so many more pic.twitter.com/YzHJtEMIVt

— Sports Illustrated (@SInow) 30 Δεκεμβρίου 2018