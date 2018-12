«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μάρεϊ με 46 πόντους και 9/11 τρίποντα! (pic & vids)

Ο 21χρονος γκαρντ της ομάδας του Ντένβερ ήταν «καυτός» ενάντια στους Σανς!

Ο Μάρεϊ ολοκλήρωσε το ματς κάνοντας ρεκόρ σε τρίποντα (9/11) κι έφτασε τους 46 πόντους, οδηγώντας τους Νάγκετς στη νίκη (102-99).

Δείτε το εκπληκτικό show του!

IT HAS HAPPENED: Career-high threes in a game.

You know what we're going to say. Vote him to #NBAAllStar: https://t.co/MurhiOLqLa pic.twitter.com/9DfZlr2WtN

— Denver Nuggets (@nuggets) 30 Δεκεμβρίου 2018