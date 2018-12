Ο Τζέιμς Χάρντεν έγραψε ιστορία (vid)

Ηταν να μην πάρει φόρα. Ειδικά από την στιγμή που δεν τον έβαζαν στην... κουβέντα ως πιθανό MVP για φέτος. Ο Τζέιμς Χάρντεν όχι μόνο πήρε φόρα απλά δείχνει ασταμάτητος τούτη την περίοδο.

Ο «Μούσιας» έχει 39,4 πόντους μέσο όρο στα τελευταία δέκα παιχνίδια διατηρεί ένα τρομερό σερί και φυσικά έγραψε ιστορία.

Ο Χάρντεν έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τον Οσκαρ Ρόμπερτσον ο οποίος έχει 7 σερί παιχνίδια με 35+ πόντους και 5+ ασίστ. Με την μόνη διαφορά ότι ο τεράστιος Οσκαρ το έχει κάνει δύο φορές το συγκεκριμένο επίτευγμα...

the BEST PLAYS from @JHarden13's last 7 games!

With tonight's performance, Harden tied Oscar Robertson for the longest streak (7 games) with 35+PTS, 5+AST in @NBAHistory (Robertson did it twice). pic.twitter.com/goltK2IREX

— NBA (@NBA) 30 Δεκεμβρίου 2018