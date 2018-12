O Xάρντεν έχει 39,4 πόντους στα τελευταία δέκα ματς! (pic)

Ο Τζέιμς Χάρντεν τον Δεκέμβριο είναι ασταμάτητος! Ο «Μούσιας» κόντρα στους Πέλικανς σταμάτησε στους 41 πόντους και συνεχίζει το απίστευτο σερί που έχει φτιάξει.

Στα τελευταία επτά παιχνίδια έχει 35+ πόντους και στα τελευταία εννιά 30+ πόντους!

Συνολικά στα τελευταία δέκα παιχνίδια των Ρόκετς ο Χάρντεν έχει βάλει 394 πόντους (!), όπερ σημαίνει πως έχει μέσο όρο 39,4 πόντους. Ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες εμφανίσεις του συνδυάζονται με νίκες μιας και το Χιούστον έχει 9 νίκες και μία ήττα με τον «Μούσια» on fire...

James Harden’s last 10 games:

29 PTS, W

50 PTS, W

32 PTS, W

47 PTS, W

35 PTS, W

35 PTS, L

39 PTS, W

41 PTS, W

45 PTS, W

41 PTS W

This dude is in another zone. pic.twitter.com/A4Eg7uzc53

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Δεκεμβρίου 2018