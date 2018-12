Ειναι μέσα στους καλύτερους μπλοκέρ του ΝΒΑ. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι δεν φοβάται να σηκωθεί μπροστά στον ΛεΜπρον, στον Γκρίφιν και τον Γιάννη κάτι λέει.

Ο Τζάρετ Αλεν έβαλε στις προσωπικές του... αφίσες και την τάπα στον Αντετοκούνμπο μετά από αυτές στον ΛεΜπρον και τον Γκρίφιν.

Δείτε το βίντεο και με τις τρεις τάπες του σέντερ των Νετς.

First Blake. Then LeBron. Now Giannis.

Jarrett Allen isn't scared. pic.twitter.com/apaNWMSWmx

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 30 Δεκεμβρίου 2018