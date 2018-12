Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε άλλη μια σούπερ εμφάνιση, κόντρα στους Νετς, ολοκληρώνοντας το ματς με triple double, έχοντας 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ.

The Greek Freak records his 3rd triple-double of the season:

31 PTS | 10 REB | 10 AST pic.twitter.com/copIrpF0Mg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 30, 2018