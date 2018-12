«Νυστέρι» για Ουόλ και τέλος η σεζόν! (pic)

Ο 28χρονος γκαρντ πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στην αριστερή του φτέρνα.

Η επέμβαση αναμένεται να γίνει άμεσα, ενώ ο σταρ των Ουίζαρντς θα χάσει τη σεζόν, αφού η αποθεραπεία του θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες.

Οι γιατροί επέμειναν να γίνει το χειρουργείο, καθώς το πρόβλημα αυτό ταλαιπωρεί τον Ουόλ για κάτι παραπάνω από ένα χρόνο.

Wizards star John Wall is planning to undergo season-ending surgery on his left heel, league sources tell @WindhorstESPN and me. Doctors have recommended that he undergo the surgery soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 Δεκεμβρίου 2018