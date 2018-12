Θα μπορούσε να γίνει το τρέιλερ για το σλόγκαν του ΝΒΑ... Ο λόγος για τον οποίο παίζουμε.

Τρία παιδάκια πήραν ως Χριστουγεννιάτικο δώρο από τους γονείς τους ένα ταξίδι στο Μιλγουόκι για να δουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς από κοντά και τρελάθηκαν από την χαρά τους.

Η ευτυχία τους είναι συγκινητική!

When your Xmas gift is a trip to Milwaukee to see @Giannis_An34 and the Bucks play twice... pic.twitter.com/0V0UNpwWQH

— Alex Lasry (@AlexanderLasry) 28 Δεκεμβρίου 2018