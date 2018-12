«Έσταξε» 7 τρίποντα και έκανε ρεκόρ ο Ντόντσιτς! (pic)

Εντυπωσιακός ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στους Πέλικανς, αφού έκανε ρεκόρ καριέρας με 34 πόντους.

Βέβαια ο Σλοβένος πρέπει να νιώθε περήφανος και άλλο ένα στατιστικό.

Ο rookie των Μάβερικς κατάφερε να γίνει ο νεότερος παίκτης (19 ετών και 303 ημερών) στην ιστορία της λίγκας που ευστοχεί σε 7 τρίποντα.

Πριν από αυτόν το ρεκόρ άνηκε στον Ντ'Άντζελο Ράσελ.

