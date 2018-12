Τι έκανες ρε Λόνζο;

O Μπολ έβγαλε μια από τις πιο ωραίες ασίστ της σεζόν, αφού πήγε να χάσει την μπάλα, την ξαναπήρε στην κατοχή του και πέρασε την ασίστ για τον Τσάντλερ πίσω από την πλάτη και χωρίς να τον βλέπει, αφού οι αντίπαλοι τον είχαν περικυκλώσει.

Μοναδική πάσα, που ολοκληρώθηκε με καρφωματάρα του Τάισον Τσάντλερ.

Απολαύστε την:

What a pass by Lonzo Ball (via @NBATV) pic.twitter.com/8NiDhkS3kS

— SLAM (@SLAMonline) 29 Δεκεμβρίου 2018