Τα πόδια του Εμπίντ είναι σχεδόν όσο χάλια είναι εκείνα του Σακίλ! (vid)

Το πόδι του Εμπίντ βγήκε στο... γυαλί και ο Σακίλ Ο' Νιλ δεν το άφησε να περάσει έτσι. Έβαλε ψηφοφορία για να επιλέξουν οι τηλεθεατές ποιο από τα δύο είναι χειρότερο, το δικό του ή εκείνο του παίκτη των Σίξερς.

Και τα δύο πάντως πόδια δεν είναι σε καλή κατάσταση και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας.

.@JoelEmbiid's feet are almost as bad as @SHAQ's pic.twitter.com/nmTAqVXqmf

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 28 Δεκεμβρίου 2018