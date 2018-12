Πάντα έχει τον τρόπο να στέλνει την μπάλα στο καλάθι και αυτό έκανε και κόντρα στους Μπλέιζερς.

Ο εκπληκτικός Στεφ Κάρι σκόραρε από την επαναφορά μπάλας σε μια σπάνια φάση, αλλά φυσικά όπως έπρεπε το καλάθι δεν μέτρησε..

Πήγε να δώσει πάσα στον Ιγκουοντάλα με το ρολόι να δείχνει 0.2 δευτερόλεπτα, αλλά η μπάλα κατέληξε στο διχτάκι.

Δείτε τη φάση

Stephen Curry splashes it unintentionally while inbounding it pic.twitter.com/wTjBtTrnwR

— The Render (@TheRenderNBA) 28 Δεκεμβρίου 2018