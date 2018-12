To buzzer beater του Μπογκντάνοβιτς που «ξέρανε» τους Λέικερς (vid)

Με το σκορ στο 114-116 οι Κινγκς είχαν την τελευταία επίθεση και το χρονόμετρο έδειχνε 4.3" για το τέλος του αγώνα κόντρα στους Λέικερς.

Ο Μπιέλιτσα έκανε την επαναφορά, ο Μπογκντάνοβιτς βγήκε από το σκριν έχοντας αντίπαλό του τον Τάισον Τσάντλερ. Δύο ντριμπλες, ένα step back και ο Σέρβος σηκώθηκε από το τρίποντο για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Και το έκανε με το απίστευτο buzzer beater διαμορφώνοντας το τελικό 117-116 υπέρ των Κινγκς!

Δείτε το απίστευτο καλάθι του

Bogdan Bogdanović knew it was in FOR THE WIN pic.twitter.com/4tuBkHJGr4

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2018