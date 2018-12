Οι ασταμάτητοι Ουόριορς και o νέος «Βασιλιάς» του Λος Άντζελες! (vid)

Το ΝΒΑ είχε πολλές ξεχωριστές στιγμές μέσα στο 2018, το οποίο φεύγει και ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε ακόμα πιο όμορφα πράγματα το 2019.

Το gazzetta.gr έφτιαξε το δικό του TOP 10 από την χρονιά που αποχαιρετάμε, θέλοντας να κάνει την ανασκόπηση του αξέχαστου 2018.

Ουόριορς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τζέιμς Χάρντεν, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Ντρέιμοντ Γκριν και πολλοί άλλοι μας απασχόλησαν με τα πεπραγμένα τους

No 10: Οι συνηθισμένοι τελικοί

Tα τελευταία 4 χρόνια το ζευγάρι τελικών ήταν το ίδιο. Οι Ουόριορς έκαναν κουμάντο για άλλη μια σεζόν στη Δύση, ενώ οι Καβς ξεπέρασαν όλα τα εμπόδια που βρήκαν στο δρόμο τους για να είναι πιστοί στο ραντεβού τους με τους μεγάλους τους αντιπάλους. Η παρουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Κλίβελαντ δεν άφηνε χώρο για αμφισβήτηση στην Ανατολή, όπως ακριβώς γινόταν στη Δύση με τους πυραυλοκίνητους πολεμιστές του Κερ. Το Γκόλντεν Στέιτ ανέβηκε στον θρόνο και έκανε το 3-1 στους τελικούς απέναντι στους... ιππότες, οι οποίοι έμειναν με τη σπουδαία ανατροπή του 2016 (από 3-1 σε 3-4).

No 9: To αντίο των πρωταθλητών

Το 2018 αποτέλεσε το κύκνειο άσμα 4 σπουδαίων παικτών που κόσμισαν με την παρουσία τους στο ΝΒΑ. Τρεις πρωταθλητές είπαν αντίο στο μπάσκετ, μετά από μια σπουδαία καριέρα. Ο Μανού Τζινόμπιλι κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, πήγε 2 φορές σε All Star Game, ενώ θα μας λείψει το αψεγάδιαστο eurostep του. Μαζί του και ο Μπορίς Ντιαό που ανέβηκε στον θρόνο το 2014 με τους Σπερς και υπήρχαν φορές που αναρωτιόσουν πως γίνεται να έχει τόσο κοφτερό μπασκετικο μυαλό. Τέλος και για την καριέρα των Ντέιβιντ Ουέστ και Μο Ουίλιαμς. Ο πρώτος έχει στη συλλογή του 2 τρόπαια με τους Ουόριορς και ο δεύτερος θα νιώθει περήφανος για το δαχτυλίδι από την τεράστια ανατροπή των Καβς το 2016.

No 8: Ο Λούκα κατακτά το ΝΒΑ

Αρκετοί είχαν τις αμφιβολίες τους για το αν θα μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα μετά την αλλαγή από την Euroleague στο ΝΒΑ. Ο Ντόντσιτς δεν χρειάστηκε πολύ καιρό για να δείξει σε όλο τον πλανήτη πως πρόκειται για σπουδαία κλάση παίκτη που θα αφήσει ιστορία στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη. Στην rookie του σεζόν έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στο Ντάλας του Νοβίτσκι και θα είναι σχεδόν απίθανο να χάσει το βραβείο του rookie of the year. Ολοκληρωμένος παίκτης με υψηλό μπασκετικό I.Q που «μαγεύει» συνεχώς με τις ενέργειες του πάνω στο παρκέ. Έχει 19.6 πόντους και 5.1 ασίστ μέσο όρο και οι Μάβερικς έχουν πιάσει το τζόκερ!

No 7: Oι σπουδαίοι παίκτες που άλλαξαν… γειτονιά

Το 2018 έφερε πολλές αλλαγές στα ρόστερ των ομάδων και αρκετοί μεγάλοι παίκτες άλλαξαν πόλη και φανέλα, εκτός του ΛεΜπρόν που θα σταθούμε πιο κάτω στην ανασκόπηση. Ο Καουάι Λέοναρντ άφησε τους Σπερς για να πάει στους Ράπτορς, ενώ το αντίστροφο δρομολόγιο έκανε ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Ο Τζίμι Μπάτλερ αφου πρώτα τα έκανε… μπάχαλο στη Μινεσότα πήρε τις βαλίτσες του και πήγε στη Φιλαδέλφεια, ενώ ο ΝτεΜάρκους Κάζινς σε μια κίνηση που ξάφνιασε πολλούς επέλεξε τους Ουόριορς με σκοπό να πάρει αυτό που του λείπει πολύ. Το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Σημαντική μετακίνηση και αυτή του Τζόρνταν στους Μάβερικς, ενώ ο Καρμέλο πήγε με τυμπανοκρουσίες στους Ρόκετς, αλλά ούτε εκεί δείχνει να στεριώνει. Τέλος ο Ντουάιτ Χάουαρντ άφησε τους Χόρνετς για να ενώσει τις δυνάμεις του με τους Ουόλ-Μπιλ στην Ουάσινγκτον.

No 6: Από το «δώσε την «γαμημ… μπάλα» στο «σκύλα»

Just a casual chat between Draymond Green and Kevin Durant on the #Warriors bench at the end of regulation tonight pic.twitter.com/fiwEM6KNsA

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 13 Νοεμβρίου 2018