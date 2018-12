«THE D.O.N. ISSUE #1»: Το πρώτο παπούτσι του Ντόνοβαν Μίτσελ! (pics)

Μια πρώτη «γεύση» από το «THE D.O.N. ISSUE #1» έδωσαν η Adidas και ο Ντόνοβαν Μίτσελ.

Πρόκειται για το πρώτο παπούτσι του 22χρονου γκαρντ των Τζαζ, το οποίο έχει εμπνευστεί από τα κλασικά κόμικ, αλλά και τον Spider-Man, ενώ τα αρχικά του σημαίνουν «Determination Over Negativity».

Ο Μίτσελ, μάλιστα, επέλεξε δύο δημοσιογράφους από το σχολείο του (κεντρική φώτο), Greenwich Country Day School του Κονέκτικατ, για να του κάνουν συνέντευξη για το νέο του παπούτσι.

Όπως τόνισε ο ίδιος, ήθελε το παπούτσι του να είναι προσιτό και στυλάτο για όλους, και γι' αυτό το λόγο θα έχει μια «φυσιολογική» τιμή.

Το παπούτσι αναμένεται να κυκλοφορήσει στα μέσα του 2019.

I am lucky enough to know Donovan since I was in 2nd grade and I now have the honor of being the first one to introduce and interview Donovan Mitchell on the launch of his new adidas shoe! Here is the hyperlink to view the exciting news! https://t.co/yHWtxpll1N @adidashoops

— Blaise New (@blaise_new) 27 Δεκεμβρίου 2018