Clutch και Λίλαρντ πάνε μαζί και ο ηγέτης του Πόρτλαντ το απέδειξε άλλη μια φορά.

Με τρίποντο του, 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης έγραψε το 110-109 και «σκότωσε» τους Ουόριορς. It's Dame Time!

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο άνθρωπος που έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο με δικό του τρίποντο.

Οι νικητές ανέβηκαν στο 20-15, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 23-13.

Για το Πόρτλαντ ο Λίλαρντ ειχε 21 πόντους, ο ΜακΚόλουμ 24 και ο Νούρκιτς 27 με 12 ριμπάουντ

Damian Lillard's 3 wins it for the @trailblazers ! #RipCity pic.twitter.com/0Erm6eLJRg

KD sends the game to OT with this clutch triple!#DubNation 102#RipCity 102

WATCH OT on #NBA League Pass:https://t.co/L3VurkatG8 pic.twitter.com/rtebOqjDPP

— NBA (@NBA) 28 Δεκεμβρίου 2018