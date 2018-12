Σε ένα... κλειστό cub με Κάρτερ, Ντουράντ μπήκε ο Ντάνι Γκριν! (pic)

Ζήσε τη Χριστουγεννιάτικη δράση στο καζίνο της Novibet με 1700+ δημοφιλή φρουτάκια!

Συγκεκριμένα κατάφερε να ευστοχήσει σε τρίποντο που έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα για 5η φορά στην καριέρα του, έχοντας 5/13 προσπάθειες.

Επίτευγμα που στο παρελθόν έχουν να επιδείξουν μόνο οι Βινς Κάρτερ, Ντάμιαν Λίλαρντ, Κέβιν Ντουράντ και Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Διόλου άσχημα για τον Ντάνι Γκριν.

