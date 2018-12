Ντινγουίντι όπως... Μάραβιτς, Κρόφορντ και Ουίλιαμς! (pic)

H μαγεία των Χριστουγέννων σε περιμένει στο καζίνο της Novibet!

Ο παίκτης των Μπρούκλιν Νετς μπορεί να μην ήταν «πενταδάτος» κόντρα στους Χόρνετς ωστόσο φρόντισε να κάνει την διαφορά στο ματς και να γράψει τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ.

Εκτός του Ντινγουίντι, εκείνοι που ήρθαν από τον πάγκο και είχαν 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ ήταν οι Λου Ούιλιαμς (και μάλιστα δύο φορές), Τζαμάλ Κρόφορντ, Πιτ Μάραβιτς και Μπράιαν Ουίντερς.

Spencer Dinwiddie became the 5th player with 35 pts and 10 ast off the bench since starts were first recorded in 1970-71. Each of the previous 2– Lou Williams & Jamal Crawford – won Sixth Man of the Year. The others to do this were Pete Maravich & Brian Winters.

