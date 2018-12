Το ξεχωριστό milestone του ΝτεΡόζαν!

Ζήσε τη Χριστουγεννιάτικη δράση στο καζίνο της Novibet με 1700+ δημοφιλή φρουτάκια!

Στην αναμέτρηση των Σπερς με τους Νάγκετς σημείωσε 30 πόντους και έφτασε τους 14.112 στην καριέρα του, 19 περισσότερους από τον Γκας Ουίλιαμς ο οποίος είχε κλείσει την καριέρα του με 14.093 πόντους.

Στην 3η θέση από τη λίστα των Trojans στο ΝΒΑ βρίσκεται ο Πολ Ουέστφαλ με 12.809 πόντους, ενώ από το ίδιο πανεπιστήμιο βρίσκονται στο πρωτάθλημα παίκτες όπως οι Βούτσεβιτς, Νικ Γιανγκ και Ταζ Γκίμπσον.

With 30 points tonight, DeMar DeRozan is now USC’s all-time leading scorer in NBA history. pic.twitter.com/2IeEF1oGtv

— San Antonio Spurs (@spurs) 27 Δεκεμβρίου 2018