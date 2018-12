Ρόουζ και Σικάγο: Μια σχέση μοναδική! (pics)

Αυτά που έχουν ζήσει στο Σικάγο οι Μπουλς, με τον Ρόουζ να τους οδηγεί είναι μοναδικά και δύσκολα ξεχνιούνται. Ο DRose επέστρεψε στην γενέτειρα του για να αγωνιστεί κόντρα στους Μπουλς και οι δύο πλευρές γέμισαν μοναδικά συναισθήματα, σε μια σεζόν που σίγουρα είναι ξεχωριστή για τον παίκτη των «Λύκων».

Ο Ρόουζ ξεκίνησε βασικός για την ομάδα του, έδωσε μια μοναδική παράσταση και φρόντισε να μην αφήσει κανέναν παραπονεμένο. Ο κόσμος με την σειρά του αποθέωσε το δικό του παιδί, εκείνο που έλαμψε μέσα στα κόκκινα των Ταύρων και έδειξε ότι δεν ξεχνά και δεν πρόκειται να ξεχάσει.

Ο παίκτης δήλωσε ότι θα ήθελε να φέρει στο γήπεδο όλη την γειτονιά του, αλλά δεν τα κατάφερε, πάντως η αγάπη που δέχτηκε και τα θετικά συναισθήματα γέμισαν την ατμόσφαιρα και έκαναν αυτό το ματς να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.

All of Chicago got love. pic.twitter.com/t8dRZmvypm

