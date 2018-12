Τα απίθανα παπούτσια του Τάουνς με τον Prince! (pics)

Εκπληκτικά ήταν τα παπούτσια που επέλεξε να φορέσει ο Καρλ Άντονι Τάουνς στο παιχνίδι κόντρα στους Μπουλς.

Οι Τίμπεργουλβς φόρεσαν την μοβ εμφάνιση και ο ηγέτης της Μινεσότα επέλεξε να βάλει στα ίδια χρώματα παπούτσια τα οποία είχαν πάνω το πρόσωπο του Prince με το αποτέλεσμα να είναι μοναδικό.

Μαζί με τα μοναδικά του παπούτσια συνδύασε και την εξαιρετική του εμφάνιση.

