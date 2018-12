Σπουδαίος Νοβίτσκι: Aνέβηκε 4ος σε συμμετοχές στο ΝΒΑ! (pic)

Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο φοβερός Γερμανός.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι έφτασε τις 1477 συμμετοχές στο ματς των Μάβερικς με τους Πέλικανς και πλέον βρίσκεται στην 4η θέση της σχετική λίστας.

Ο παίκτης των Μάβερικς που έχει μείνει πιστός στην ομάδα σε όλη την καριέρα του άφησε πίσω του τον Καρλ Μαλόουν, ο οποίος έχει 1476.

Σίγουρα μια βραδιά ου δεν θα ξεχάσει ο Ντιρκ. Πλέον κυνηγά τον Τζον Στόκτον που έχει 1504, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Ρόμπερτ Πάρις.

Congrats to @swish41 of the @dallasmavs for moving up to 4th on the all-time GAMES PLAYED list! #MFFL #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/aMw3UAr1OF

— NBA (@NBA) 27 Δεκεμβρίου 2018