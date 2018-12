Πολύ καλή σεζόν πραγματοποιεί ο Ντέρικ Ρόουζ και κόντρα στους Μπουλς μας έδειξε για άλλη μια φορά το τεράστιο ταλέντο του.

Μέσα στο παλιό του «σπίτι» κατάφερε να πετύχει ένα τεράστιας δυσκολίας καλάθι. πηγαίνοντας μας πολλά χρόνια πίσω τότε που μάγευε με τη φανέλα του Σικάγο.

Σίγουρα οι φίλοι των ταύρων ποτέ δεν θα ξεχάσουν τις στιγμές «μαγείας» ενός εκ των πιο ατυχων παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ.

D. Rose hangs and hits it in Chicago! pic.twitter.com/q6nFZW8DdQ

— NBA (@NBA) 27 Δεκεμβρίου 2018