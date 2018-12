Ο «Greek Freak» μίλησε μετά το πρώτο του χριστουγεννιάτικο παιχνίδι και την νίκη των Μπακς επί των Νικς, δεν έκρυψε την χαρά του και τον ενθουσιασμό του, αποθέωσε τον κόσμο, ενώ σχολίασε και το χαμένο κάρφωμα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι απίστευτα. Η ατμόσφαιρα ήταν σπουδαία, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με αυτό το παιχνίδι. Βγήκαμε εκεί έξω και προσπαθήσαμε να κερδίσουμε και ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία.

Ελπίζω να παίξω ακόμα πολλά χρόνια, αυτό γήπεδο είναι μια ξεχωριστή σκηνή, ιδιαίτερες ομάδες παίζουν εδώ τα Χριστούγεννα, είναι μια ευκαιρία για εμάς και είμαστε χαρούμενοι που εκπροσωπούμε το Μιλγουόκι σε ένα χριστουγεννιάτικο παιχνίδι.

Πρώτο παιχνίδι ημέρα Χριστουγέννων, όλος ο κόσμος παρακολουθεί, θέλουμε να δείξουμε τι είναι ικανοί οι Μπακς να κάνουν. Βγήκαμε εκεί έξω, διασκεδάσαμε, γυρίσαμε την μπάλα, αμυνθήκαμε καλά και πήραμε την νίκη. Προσπάθησα να φτιάξω παιχνίδι και για τους συμπαίκτες μου και για τον εαυτό μου.

Παίξαμε πιο σκληρά. Ξεκινήσαμε την σεζόν παίζοντας καλή άμυνα. Ακόμα και αν δεν έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια, αγωνιζόμαστε σκληρά ειδικά στην άμυνα και αυτό θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε».

Πριν από περίπου έναν χρόνο ο Πορζίνγκις είχε τραυματιστεί σε μια φάση με τον Γιάννη και ο ηγέτης του Μιλγουόκι δεν τον ξεχνά, ενώ σχολίασε και την αποθέωση από τον κόσμο, χαρακτηρίζοντας την Νέα Υόρκη, Μέκκα του μπάσκετ.

«Πάντα σκέφτομαι τον Πορζίνγκις. Πάντα σκέφτομαι εμένα να πηγαίνω πάνω του. Θέλω πολύ να επιστρέψει υγιής, είναι τεράστιο κομμάτι της ομάδας της Νέας Υόρκης. Προσπάθησα να διασκεδάσω να απολαύσω την εμπειρία, είναι το πρώτο μου χριστουγεννιάτικο παιχνίδι και ήθελα να κερδίσω.

Είναι εκπληκτικό, εδώ είναι η Μέκκα του μπάσκετ, γι’ αυτό η Νέα Υόρκη είναι τόσο ξεχωριστή, η ενέργεια, η ατμόσφαιρα είναι σπουδαία. Απόψε δεν υποστήριζαν απλά την ομάδα τους, αλλά υποστήριζαν το μπάσκετ. Ήταν χαρούμενοι και είναι πάντα διασκεδαστικό να παίζεις εδώ».

Ενώ για το χαμένο κάρφωμα σχολίασε γελώντας ότι παρασύρθηκε.

«Έχασα το κάρφωμα γιατί από τον ενθουσιασμό μου πήγα πολύ ψηλά».

