Μαγνητική ο ΛεΜπρόν, αγωνία στους Λέικερς (vid)

Μπορεί οι Λέικερς να πέτυχαν μια σπουδαία νίκη στο Οκλαντ, διαλύοντας τους πρωταθλητές με 127-101 όμως από το τρίτο δεκάλεπτο όλοι σκέφτονται πόσο σοβαρή θα είναι η ζημιά που υπέστη ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» αποχώρησε στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, νιώθοντας να τον τραβάει ο αριστερός προσαγωγός του και φυσικά δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς.

Οπως ανακοινώθηκε από τους Λέικερς ο Τζέιμς θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τετάρτη για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο ίδιος μιλώντας στο Espn μετά το τέλος του αγώνα είπε απλά πως «το καλό νέο είναι πως ο μυς (σ.σ.προσαγωγός) δεν πειράχθηκε».

Για την ώρα ο ΛεΜπρον θεωρείται day-to-day αλλά προφανώς όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής και γι' αυτό δεν υπάρχει η οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από τους Λέικερς οι οποίοι προσπαθούν να είναι προσεκτικοί με το συγκεκριμένο θέμα.

Επόμενο παιχνίδι των Λέικερς είναι την Πέμπτη κόντρα στους Κινγκς

