Έφυγε για τα αποδυτήρια ο «λαβωμένος» ΛεΜπρόν! (vid)

Άτυχος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ματς με τους Ουόριορς

Ο ηγέτης των Λέικερς ένιωσε ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα στο τρίτο δωδεκάλεπτο και έφυγε για τα αποδυτήρια, όντας αμφίβολος για τη συνέχεια του ματς

Δείτε τη φάση

He went back to the locker room with an apparent groin injury pic.twitter.com/hrBu1PwbiP

LeBron said he "felt a pop" before heading back to the locker room for further evaluation. (via @mcten) pic.twitter.com/ZjCmuGbx86

— ESPN (@espn) 26 Δεκεμβρίου 2018