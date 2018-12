Δεν βρήκαν τρόπο να σταματήσουν τον Κάιρι Ίρβινγκ οι Σίξερς και το... πλήρωσαν.

Ο Uncle Drew μέτρησε 40 πόντους,ενώ έβαλε μερικά μεγάλα σουτ για να χαρίσει τη νίκη στους Σέλτικς.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

@KyrieIrving (40 PTS, 10 REB, 5 3PM) catches fire late, knocking down back-to-back clutch threes, to lift the @celtics over PHI in overtime! #CUsRise #NBAXmas pic.twitter.com/nSeXLwC9kY

— NBA (@NBA) 26 Δεκεμβρίου 2018