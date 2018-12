Δεν σταματούν τα... ταχυδακτυλουργικά κόλπα του Στεφ Κάρι.

Αυτή τη φορά ο γκαρντ των Ουόριορς μοίρασε μια μαγική no-look ασίστ στον Αντρέ Ιγκουοντάλα.

Δείτε τη

Steph drops the no-look dime to Iguodala!

11 PTS on 5-5 FGM for Iggy in the 1st half.#DubNation 35#LakeShow 40

WATCH #NBAXmas on ABC/ESPN pic.twitter.com/mtjoFXNOQp

— NBA (@NBA) 26 Δεκεμβρίου 2018