Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο, παρόλο που δεν είναι.

Ο Στεφ Κάρι ετοιμάζεται για το ματς των Ουόριορς με τους Λέικερς και δείχνει «ζεστός».

Στη προθέρμανση κατάφερε να βρει στόχο σε τρία σερί τρίποντα που επιχείρησε λίγο πιο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου.

Απολαύστε τον

Steph tosses in three in a row from the logo!

#LakeShow x #DubNation

8:00pm/et ABC/ESPN pic.twitter.com/cf3FZOJaAQ

— NBA (@NBA) 25 Δεκεμβρίου 2018