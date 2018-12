«Τρέλα» για τον Γιάννη στη Νέα Υόρκη, του πρόσφεραν μέχρι και μελομακάρονα! (vid)

Σε όποιο γήπεδο και αν παίζει γίνεται χαμός, ειδικά αν στην πόλη υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κέρασε 30άρα τους Νικς και οδήγησε τους Μπακς σε νίκη μέσα στο Madison Square Garden.

Μετά το τέλος του ματς, πολλοί Έλληνες της Νέας Υόρκης περίμεναν τον Greek Freak έξω από το γήπεδο και τον αποθέωσαν, ενώ αρκετοί φωτογραφήθηκαν μαζί του.

Ακόμα και μελομακάρονα έφεραν για χάρη του. Δείτε το video των Μπακς, οι οποίοι προέτρεψαν τον κόσμο να τον ψηφίσει για το All Star Game.

«Τρέλα» για τον Γιάνναρο!

Giannis greets hundreds of fans after the #NBAXmas win!!

Vote for The Greek Freak for @nbaallstar NOW at https://t.co/WQCoG4W77e pic.twitter.com/zt3McduSwD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Δεκεμβρίου 2018