Το χριστουγεννιάτικο show του Χάρντεν... απείλησε Ντουράντ! (pic & vids)

Εντυπωσιακός ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν στο ματς κόντρα στους Θάντερ και σταμάτησε στους 41 πόντους.

Η συγκεκριμένη επίδοση είναι η δεύτερη καλύτερη για εν ενεργεία παίκτη την ημέρα των Χριστουγέννων.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο MVP των τελικών του 2017 και το 2018 Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος είχε πετύχει 44 το 2010!

James Harden gifted Houston with 41 points today - only Kevin Durant in 2010 scored more points on Christmas among active players (Durant had 44) pic.twitter.com/SmpSSjGAlV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 25 Δεκεμβρίου 2018