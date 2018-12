Τι κάνεις ρε Χάρντεν χριστουγεννιάτικα;

O ηγέτης των Ρόκετς βρήκε με μία μαγική ασίστ τον Καπέλα, αφού πρώτα πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του.

Δείτε τι έκανε ο Μούσιας

The Beard threads the needle! #Rockets 13#ThunderUp 16#NBAXmas on ABC pic.twitter.com/5wXuSTazS0

— NBA (@NBA) 25 Δεκεμβρίου 2018