Γιάννης για Χεζόνια: «Κανείς δεν του πήρε δώρο» (vids)

Ο Μάριο Χεζόνια στο προηγούμενο παιχνίδι των Μπακς με τους Νικς κάρφωσε μπροστά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μετά προκλητικά τον πέρασε από πάνω.

Ο Γιάννης δεν το είχε πάρει πολύ καλά, έκανε κάποιες δηλώσεις και τώρα οι δυο τους συναντιούνται ξανά για το Χριστουγεννιάτικο ματς. Ο παίκτης των Νικς θα... πληρώσει την συμπεριφορά του, αφού όπως παραδέχτηκε ο Γιάννης θα μείνει χωρίς δώρο καθώς κανείς δεν του πήρε.

«Δεν πήρε κανείς δώρο στον Μάριο. Ελπίζω πάντως να έχει καλά Χριστούγεννα». Το βράδυ αναμένεται ένα συναρπαστικό ματς.

(Η ατάκα του Γιάννη είναι 3:47'')

Knicks' Mario Hezonja just dunked on Giannis Antetokounmpo and stepped over him pic.twitter.com/u1MxdFEMAY

"I think we are a great team. The league has taken notice...they know we're a really good team." pic.twitter.com/KMMBrfrg5T

