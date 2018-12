Κάρι: «Δείχνω τα μπράτσα μου για πλάκα, δεν γίνεται και αλλιώς» (pic & vid)

Στο παιχνίδι κόντρα στους Κλίπερς ο Στεφ Κάρι πάλεψε για μια μπάλα και έδειξε τα μπράτσα του ή αλλιώς έκανε flexing στον Μπέβερλι. Ο Αμερικανός δεν φημίζεται για την ψυχραιμία του και νευρίασε, λίγο πριν ο Κάρι γελάσει με αυτό που προκάλεσε.

«Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Είναι μπάσκετ και έτσι θα παραμείνει», τόνισε ο παίκτης των Κλίπερς, αλλά ο Κάρι μάλλον το είχε αλλιώς στο μυαλό του.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού το έκανε ακόμα καλύτερο ο παίκτης των Ουόριορς, αφού σχολίασε ότι το κάνει για πλάκα, αφού ο μυϊκός του όγκος δεν τον βοηθάει να το κάνει πιο... σοβαρά.

«Έκανα flex σαν αστείο. Άλλωστε δεν έχω και πολλά να... δουλέψω».

Patrick Beverly and Steph Curry get into a little scuffle. Steph FLEX! pic.twitter.com/1Sntpq6pky

— TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) 24 Δεκεμβρίου 2018