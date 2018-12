Ανεβαίνουν οι τόνοι πριν το ματς των Σίξερς με τους Σέλτικς (00:30).

Ο Τζέισον Τέιτουμ δήλωσε πω θέλει να καρφώσει στα... μούτρα του Τζοέλ Εμπίντ τα Χριστούγεννα.

Υπομονή, λίγες ώρες έμειναν για να δούμε αν θα το πράξει ο παίκτης των Κελτών

Jayson Tatum is in the spirit of giving pic.twitter.com/wjmautEoaA

— Bleacher Report (@BleacherReport) 25 Δεκεμβρίου 2018