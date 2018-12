Γιάννης: «Ονειρευόμουν να παίξω ματς NBA τα Χριστούγεννα» (vid)

Οι Μπακς θα παίξουν παιχνίδι τα Χριστούγεννα μετά από πολλά χρόνια και ο Γιάννης Αντετοκούνμππο δεν έκρυψε την χαρά του για αυτό που πέτυχε η ομάδα του.

«Eίναι ξεχωριστό που θα παίξουμε Χριστούγεννα, είμαι ενθουσιασμένος για το ματς, όπως και η ομάδα. Οι Μπακς δεν έχουν παίξει για πολύ καιρό παιχνίδι τα Χριστούγεννα. Είμαι χαρούμενος που επιστρέψαμε. Όταν ήρθα στο ΝΒΑ, έβλεπα πάντα τα ματς την ημέρα των Χριστουγέννων και ονειρευόμουν να παίξω και εγώ μια φορά. Να έχω την ευκαιρία να οδηγήσω την ομάδα μου σε παιχνίδι Χριστουγέννων. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη», ανέφερε ο ηγέτης του Μιλγουόκι.

Η αναμέτρηση των «ελαφιών» με τους Νικς θα αρχίσει στις 19:00.

"I've always watched the Christmas games and dreamed of playing in one." pic.twitter.com/Xsx4MBHEf5

