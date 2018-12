Oι «μαγικές» στιγμές του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νικς! (vid)

Ένα από τα αγαπημένα «θύματα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι οι Νικς, όπως μας έχει δείξει το παρελθόν.

Ο Greek Freak έχει «σκοτώσει» την ομάδα της Νέας Yορκής με νικητήριο καλάθι 2 φορές, σε Madison Square Garden (το πρώτο του) και στο Μιλγουόκι, ενώ έχει βγάλει τη φάση που συζητούσε για αυτή πολύ καιρό όλο το ΝΒΑ.

Ο ηγέτης των Μπακς είχε περάσει πάνω από τον Τιμ Χάρνταγουεϊ και είχε καρφώσει σε ένα απίθανο highlight.

Με αφορμή την «μάχη» των Χριστουγέννων» μεταξύ των Μπακς και των Νικς (19:00) τα «ελάφια» συγκέντρωσαν τις κορυφαίες στιγμές του Έλληνα φόργουορντ κόντρα στο σύνολο από το Μεγάλο Μήλο.

The King Of New York returns to The Garden for #NBAXMas tomorrow!!

11am/ct @FSWisconsin | @ESPNNBA

A #Knickstape: pic.twitter.com/lWfRAcYIq8

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Δεκεμβρίου 2018