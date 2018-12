Λεμπρόν και Μπαπέ συμφωνούν: «Έχουμε δύναμη ν' αλλάξουμε την κουλτούρα του κόσμου» (vid)

Ο αστέρας των Λέικερς και ο εξωπραγματικός επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν κάθισαν μαζί να συζητήσουν σε προωθητική ενέργεια χορηγού εταιρείας με την οποία έχουν συνεργάζονται και οι δύο και τα λόγια που είπαν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον...

Πέρα από τη... δίψα που γεννάει και για τους δυο η επιτυχία, ο στόχος ώστε να γίνουν οι καλύτεροι στον κόσμο και τα λόγια του Μπαπέ για το Μουντιάλ το οποίο «δεν θέλω να αφήσω σε κανέναν άλλον και θα δουλέψω σκληρά για να το πάρω πάλι σε τέσσερα χρόνια», αναφέρθηκαν στη δύναμη που έχουν ώστε ν' αλλάξουν τα πράγματα στην κουλτούρα των ανθρώπων.

«Ξέρουμε ότι έχουμε τη δύναμη ν' αλλάξουμε την κουλτούρα με όσα κάνουμε κι όσα λέμε. Τότε, το επάγγελμά μας αποκτά σημασία μεγαλύτερη από αυτή που έχει το άθλημα από μόνο του. Εγώ προσωπικά θέλω να βοηθήσω την πόλη μου, την κοινωνία, να καταλάβει ότι μπορεί να μιλήσει ανοιχτά και να μην δέχεται κανείς από κανέναν να μπαίνει στο περιθώριο» ήταν τα λόγια του Λεμπρόν, με τον Μπαπέ να σχολιάζει:

«Υπάρχουν παιδιά που ξυπνούν το πρωί, εμπνέονται από εσένα και θέλουν να γίνουν σαν εσένα. Αυτό είναι τρομερά σημαντικό... Θέλω να βοηθήσω αυτά τα παιδιά. Ακόμα κι αν κάποιοι δεν τα καταφέρουν, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να τους βοηθήσεις. Πρέπει να τους επηρεάσεις θετικά...».

LeBron James + Kylian Mbappé

Two of the world's biggest stars discuss fame, winning and how they are driven to inspire others. pic.twitter.com/T5hychsrSx

— ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2018