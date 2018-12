Ο 41χρονος γκαρντ των Χοκς έχει... καταρρίψει όλους τους «μύθους» και συνεχίζει ακάθεκτος στο ΝΒΑ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τους 14 πόντους που πέτυχε σε 11 λεπτά, στο πρώτο μέρος του ματς με τους Πίστονς, εκείνος απάντησε όλο χαμόγελο: «Κάνω απλά τη δουλειά μου!».

Τόσο απλά!

41-year-old Vince Carter had 14 points in 11 minutes in the first half. pic.twitter.com/l79YIuMTtg

— FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) 23 Δεκεμβρίου 2018