Oι Ουόριορς νίκησαν τους Κλίπερς με 129-127, έχοντας τον Κάρι ξανά σε... alien mode.

Ο ηγέτης των πρωταθλητών πέτυχε μεγάλα καλάθια φτάνοντας τους 42 πόντους.

Δείτε το... σόου του:

@StephenCurry30 goes off for 42 PTS (6 3PM) and hits the game-winning lay-up to seal the @warriors victory at home! #DubNation pic.twitter.com/ysbFmeeHFe

— NBA (@NBA) December 24, 2018