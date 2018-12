Ουίζαρντς-Σανς: Το ρεκόρ στη ματσάρα των 3 παρατάσεων! (pic & vid)

Πήραν «φωτιά» τα καλάθια στο ματς των Σανς με τους Ουίζαρντς.

Οι δύο ομάδες έβαλαν 295 πόντους, ένα σύνολο που είναι το μεγαλύτερο μετά το 2008 και την αναμέτρηση των Νάγκετς κόντρα στoυς Σούπερσονικς.

Το Φοίνιξ έβαλε 146 και η Ουάσινγκτον σκόραρε 149.

Πραγματική ματσάρα που δεν ήθελες να τελειώσει ποτέ!

The Wizards and Suns combined for 295 points in a triple-OT thriller, the most in a game since 2008 (Nuggets at SuperSonics).

Thomas Bryant became the 5th player in NBA history to shoot 14-for-14 or better from the floor in a game and the 1st since Gary Payton in 1995.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 Δεκεμβρίου 2018