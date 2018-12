Φοβερό video για τον Γιάννη: Έπαιζε 5 vs 1 τους Σέλτικς! (vid)

Το έχουμε δει σε πολλά ματς και έγινε και στο προηγούμενο ματς των Μπακς με τους Σέλτικς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πλησίαζε τη ρακέτα και συνεχώς έπεφταν 3, 4 παίκτες ακόμα και όλη ομάδα πάνω του με αποτέλεσμα να ανοίγει χώρους για τους σουτέρ του Μιλγουόκι και να τους δίνει την μπάλα την κατάλληλη στιγμή για το ελεύθερο τρίποντο, ενώ μερικές φορές τελείωνε τη φάση μόνος του.

Όταν ο Greek Freak καλπάζει προς το αντίπαλο καλάθι δεν αντιμετωπίζεται με έναν ακόμα και με δύο παίκτες. Έτσι η αντίπαλη ομάδα αναγκάζεται να δίνει πολλά ελεύθερα σουτ στα ελάφια, αφού κλείνει πάνω στην διείσδυση του σχεδόν όλη η πεντάδα.

Λόπεζ, Μπρόγκντον, Μπλέντσο, Μίντλετον και ΝτιΒιτσέντζο σουτάρουν καλά πίσω από τη γραμμή και έτσι εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τις πάσες του Γιάννη που απορροφά όλη την πίεση για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή στους συμπαίκτες του.

Στο παιχνίδι με τους Κέλτες έκανε... σμπαράλια την pick n roll άμυνα που χρησιμοποιεί ο Στίβενς, δείχνοντας πως δεν τον κάνουν... καλά ούτε 5 άτομα!

Giannis' gravity is insane.

In order not to let Boston's P&R defense control the game, Milwaukee almost always ran 5-Out sets the whole game.

The main reason : Giannis' ability to draw defenders just by having the ball in his hands was often enough to create space/gaps in the D pic.twitter.com/aYendxkx2U

— NBEinstein (US) (@NBEinstein) 22 Δεκεμβρίου 2018