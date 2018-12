Σίγουρα ο Τζέιμς Χάρντεν θα ήταν περήφανος!

Ο Μπεν Σίμονς είπε να μιμηθεί κατά ένα τρόπο τον Μούσια και θέλησε να το... τερματίσει και αυτός.

Αρχικά έκανε βήματα στο ξεκίνημα του αιφνιδιασμού και στη συνέχεια ξαναέκανε βήματα λίγο πριν τελειώσει τη φάση.

Tελικά και ο Αυστραλός έχει δελτίο και παίζει σε ομάδα. Πρέπει να κοιτάμε τον γοφό!.

How many steps did Ben Simmons take here? pic.twitter.com/d7NtkkTEis

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Δεκεμβρίου 2018