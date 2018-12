Ντόντσιτς: Έπεσε πάνω σε πιτσιρικά και στο τέλος δώρισε τη φανέλα του! (vids)

Ωραίος τύπος ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο rookie των Μάβερικς σε μια προσπάθεια για lay uo έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω σε ένα πιτσιρικά.

Αμέσως πήγε να του ζητήσει συγγνώμη και να δει να χτύπησε το παιδάκι και του έκανε το καλύτερο δώρο στο τέλος του αγώνα.

Ο Σλοβένος χάρισε τη φανέλα υπογεγραμμένη στον πιτσιρικά, κάνοντας τον ευτυχισμένο.

Δείτε τη φάση και την όμορφη στιγμή

*Update*

The smile on the young fan's face after receiving Luka Doncic's autographed @dallasmavs jersey says it all.. #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/g7HihZUNT4

— FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) 23 Δεκεμβρίου 2018