O Κάζινς «κατέστρεψε» τον Ντουράντ σε μονό! (vid)

Κάζινς και Ντουράντ προπονήθηκαν μαζί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε σε βίντεο ότι η αποθεραπεία του Κάζινς είναι σε εξαιρετικό δρόμο για τους Ουόριορς.

Ο Boogie κάρφωσε στο πρόσωπο του KD και τον ξάπλωσε στο παρκέ, φωνάζοντας αυτό είναι το παιχνίδι. Ο Ντουράντ παραδέχτηκε, «με 'χτύπησε' σήμερα, αλλά θα ζήσω να παλέψω ακόμα μια ημέρα».

Ο Κάζινς είναι κάθε μέρα είναι και καλύτερα, αλλά στο Όκλαντ είναι κάνουν υπομονή για να μπει εντελώς υγιής στους Πρωταθλητές. Πάντως απ' ότι φαίνεται βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

DeMarcus Cousins slammed it on KD in practice (via @KerithBurke) pic.twitter.com/Fd2SpzgArB

— Legion Hoops (@LegionHoops) 21 Δεκεμβρίου 2018