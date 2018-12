Οι Μπακς έφυγαν με μεγάλο διπλό από την Βοστόνη και ο «Greek Freak» ήταν και πάλι συγκλονιστικός. Μετά το τέλος του αγώνα ο Αντετοκούνμπο στάθηκε στην σημασία της συνέπειας που δείχνουν τα «Ελάφια», μίλησε για την αξία των συμπαικτών του, ενώ σχολίασε και την ντρίπλα που έκανε πάνω στον Τέιτουμ ο οποίος έκανε το «λάθος» να τον παίξει άμυνα πιο κοντά.

Αναλυτικά:

«Είναι μεγάλο αυτό που κάνουμε. Δεν έχουμε χάσει δύο συνεχόμενες φορές φέτος, δεν έχουμε χάσει από την ίδια ομάδα φέτος, οπότε είναι ωραίο συναίσθημα που ήρθαμε και πήραμε την νίκη.

Τέτοιες νίκες σου δίνουν εμπιστοσύνη. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά είναι δύσκολο να κερδίσεις εδώ και το ότι το κάναμε μας δίνει αυτοπεποίθηση».

Και συνέχισε:

«Όταν βάζεις σουτ σε βοηθάει αυτό να φτάσεις στην νίκη, καταφέραμε να σκοράρουμε, οι παίκτες που ερχόντουσαν από τον πάγκο έπαιζαν άμυνα, έβρισκαν ρυθμό και μπορούσαν να βοηθήσουν και επιθετικά.

Πάντα μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Νομίζω ότι σήμερα ήμασταν καλοί, αλλά πάντα μπορείς να γίνεις καλύτερος. Σε μερικά plays τεμπέλιασα, νομίζω 'έφαγα' δύο τρίποντα στην αρχή, οπότε και εγώ προσωπικά και ομαδικά μπορούμε να τα πάμε καλύτερα.

Προσπαθούσα να είμαι επιθετικός, να φτιάξω παιχνίδι, έπαιζαν καλή άμυνα πάνω μου, μου έβαλαν κορμιά μπροστά μου, νομίζω ότι στην τρίτη περίοδο χαλάρωσαν και είδα την ευκαιρία να φτιάξω παιχνίδι για τους συμπαίκτες μου. Είναι ικανοί να κάνουν σπουδαία πράγματα φέτος, πάντα τους εμπιστεύομαι».

Ενώ για την φάση με την ντρίπλα πάνω στον Τέιτουμ σχολίασε:

«Μου δίνει αυτοπεποίθηση να ξέρω ότι έχω καλά νούμερα στις βολές. Ακόμα και όταν δεν σκοράρεις ξέρεις ότι μπορεί να πάρεις τις βολές, είναι και αυτοί πόντοι, βοηθούν την ομάδα και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδέχομαι.

Συνήθως οι αντίπαλοι με παίζουν άμυνα δύο τρία βήματα προς τα μέσα, οπότε ήταν ωραίο που ένιωσα ότι ο Τέιτουμ ένιωσε την ανάγκη να έρθει πιο κοντά μου και να κάνω την ντρίπλα. Ήταν καλό».

"Talent wise we're better. We've added pieces to the team that make us become great." pic.twitter.com/KxBPT5vPrl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 22 Δεκεμβρίου 2018