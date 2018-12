Αντετοκούνμπο και ακόμα 5 φαβορί για το βραβείο του MVP σύμφωνα με τον Μίλερ! (pic)

Ακόμα μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί στην συζήτηση για το τίτλο του φετινού MVP του ΝΒΑ. Ο Ρέτζι Μίλερ απάντησε σε tweet που τον ρωτούσε ποιον θεωρεί φαβορί και εκείνος με τυχαία σειρά είπε τον Γιάννη, τον Λέοναρντ, τον ΛεΜπρον, τον Κάρι, τον Πολ Τζορτζ και τον Ντουράντ.

«Θα έβαζα και τον Εμπίντ, αλλά παραπονιέται μετά την ανταλλαγή του Μπάτλερ. Αγαπώ τον Γιόκιτς και είναι στα υπόψιν, αλλά δεν είναι φαβορί».

In no order, Giannis,Kawhi, LeBron, Curry, Paul George, Durant.. I would put Embiid there, but his complaining about touches after Butler trade drops him. I LOVE Jokic and yes he’s in consideration, but he’s not the FRONTRUNNER! All about choice of words... https://t.co/RaWAZ9gtlI

— Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) 22 Δεκεμβρίου 2018