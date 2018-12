«Ο Γιάννης έχει το σώμα Έλληνα Θεού!» (pics)

Ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δουλεύει σκληρά για να φτάσει στην κορυφή το ξέρουμε καλά, αλλά όταν ακούς νούμερα εντυπωσιάζεσαι ακόμα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ο «Greek Freak» έχει βάλει 23 κιλά μυϊκής μάζας από την ημέρα που πήγε στο ΝΒΑ, 5 χρόνια πριν.

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι έγινε ντραφτ το 2013, έχοντας παίξει μέχρι τότε μόνο για τον Φιλαθλητικό και από την πρώτη ημέρα δουλεύει πολύ σκληρά για να γίνει ο καλύτερος και να φτάσει στην κορυφή.

Πλέον, είναι ένας ολοκληρωμένος αστέρας του ΝΒΑ, οδηγεί ηγετικά τα «Ελάφια» και αποτελεί έναν πιθανό MVP της λίγκας και όλα αυτά στα 24 του χρόνια.

Ο ιδρώτας και η δουλειά του φαίνεται πάντως και στο σώμα του και όσες φορές και να δούμε τις αλλαγές πάντα θα εντυπωσιαζόμαστε το ίδιο και θα εξηγεί γιατί ο Γιάννης έχει ως μόνο στόχο της κορυφή.

Giannis just told me he’s gained 51 pounds of muscle since coming into the NBA...

Dude really has the body of a Greek God pic.twitter.com/54So36S2YF

— MarkJonesESPN (@MarkJonesESPN) 21 Δεκεμβρίου 2018