Η... παράλογη για το μέγεθος του σταυρωτή του Γιάννη! (vid)

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι «κοιτάει» τον κόσμο από τα 211 εκατοστά και υποτίθεται ότι δεν μπορεί να χειριστεί την μπάλα το ίδιο με τους... κοντούς.

Υποτίθεται όμως, γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει θέση και αυτά που κάνει στο παρκέ σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό.

Κόντρα στον Τέιτουμ αποφάσισε να ντριπλάρει και να φτάσει μέχρι το καλάθι και το αποτέλεσμα είναι απίστευτο.

Να μας τρελάνει θέλει ο Γιάννης!

Giannis is too big for that crossover to be fair pic.twitter.com/9d5sYBhiIe

— SportsCenter (@SportsCenter) 22 Δεκεμβρίου 2018