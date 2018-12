Ελληνικοί χοροί για τον Γιάννη στη Βοστώνη! (vid)

Ο Γιάννης βρέθηκε στη Βοστώνη για το παιχνίδι με τους Σέλτικς και φυσικά το ελληνικό στοιχείο ήταν έντονο λόγω και των πολλών ομογενών που ζουν εκεί. Έτσι, το βράδυ της Παρασκευής στο Garden βρέθηκαν πολλοί Έλληνες ενώ οι γηπεδούχοι φρόντισαν να τιμήσουν ακόμα περισσότερο τον «Greek Freak».

Συγκεκριμένα, στο ημίχρονο χορευτές έκαναν την εμφάνισή τους και χόρεψαν με παραδοσιακές στολές ελληνικούς χορούς, μεταξύ των οποίων και το «Μακεδονία ξακουστή». Αυτό είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο στη Βοστώνη, προς τιμήν της ελληνικής κοινότητας της Μασαχουσέτης.

Δείτε το βίντεο:

Don't worry y'all I got some of my cousins out here to perform a traditional Greek exorcism dance. We got this pic.twitter.com/Q6CPDGzbyK

— John Karalis (@RedsArmy_John) 22 Δεκεμβρίου 2018